Ciąg dalszy walki o spadek po Tomaszu Komendzie. Jego była partnerka stawiła się w sądzie. "Z sali wyszła poruszona"

zgłoś do moderacji

Ta historia jest niesamowita. Facet otoczył się ludźmi, którzy widzieli w nim tylko zysk. On potrzebował lat terapii, ale też ciężko powiedzieć, czy coś by to dało. Nie przepadam za Anną, jednak dziecko nie pchało się na świat, należy mu się spadek po ojcu. Braciszek? Cwaniak, niesamowity cwaniak. Gerard, karma Cię dojedzie.