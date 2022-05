Ciałopozytywna Aleksandra Żebrowska prezentuje ciążowy brzuszek w stroju kąpielowym i normalizuje CELLULIT (FOTO)

Ania przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miałam 2 cc i to jest nic w porównaniu do karmienia piersią. Przy obu synkach bardzo chciałam karmić. Naogladalam się filmów jak niemowlęta aż to 3 lat są karmione piersią a matka przy tym jest uśmiechnięta i jak mi przyszło nauczyć dzieci ssać pierś i mi za nic nie wychodziło to dosłownie czułam się oszukana. Może za dużo i za często ola pokazuje cienie macierzyństwa ale według mnie robi to fajny sposób.