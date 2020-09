Wyluzowana Aleksandra Żebrowska pałaszuje PIZZĘ podczas KARMIENIA PIERSIĄ (FOTO)

Ola 12 min. temu zgłoś do moderacji 13 6 Odpowiedz

Do kobiet, które piszą, że dzięki Oli czują się lepiej bo one też noszą dresy i poplamione ciuchy... ja nie wiem jak Wy to robicie. Wasze dzieci to diabły wcielone? A może Wy jesteście ciagle poddenerwowane, i dzieciom tez się to udziela, wiec słabo śpią, i ciagle płaczą? Mam 3mies. córkę jestem na macierzyńskim, mąż pracuje. W ciągu dnia mam czas iść na spacer, zrobić pranie, umyć włosy i spokojnie je wysuszyć, zrobić make up jak wychodzę, wyczesać psa, i zająć się ogródkiem, czytam książki, gotuję, mam drzemki. Raz w tygodniu przychodzi pani na 2h która ogarnia mi dom. Mąż jak wraca z pracy karmi ( z butelki ) córkę, przewija ja, kąpie. W weekend mogę wyjść sama bo on się nią zajmuje. Zdarza się, ze wstaje do niej w nocy. Umie tez zrobić pranie i wsadzić naczynia do zmywarki. Kobiety, Wy jesteście na macierzyńskim ale Wasi faceci tez brali udział w poczęciu dzieci, i w większości przypadków (mam nadzieje) dzieci nie koniecznie planowane, są chciane. Dlaczego ciagle słyszę, jakie to matki są biedne i wykończone. Jak się planuje dziecko, to trzeba tez zaplanować jak to będzie jak się urodzi