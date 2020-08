Wyluzowana Aleksandra Żebrowska porównuje swojego męża do Roberta Lewandowskiego: "Ania ma w domu taką motywację. A OTO MOJA" (FOTO)

Odkąd 5 sierpnia na świat przyszedł trzeci syn celebrytki, Żebrowska robi, co może, by przedłużyć swoje "pięć minut". Aby przekonać do siebie mierzące się z podobnymi problemami internautki, Ola pokazuje mało "gwiazdorskie" okoliczności narodzin synka: ostatnio gwiazdka zdecydowała się zademonstrować światu swoją pociążową figurę. W obszernym wpisie Żebrowska zapewniła, że mimo presji otoczenia nie zamierza teraz katować się morderczymi ćwiczeniami i ścisłą dietą , pozwalając ciału na dojście do siebie.

Prawdziwy baby boom. One zostaną mamami

Jak to zwykle bywa w mediach społecznościowych, wśród wielu zachwytów nad postawą Oli znalazło się też sporo krytycznych komentarzy oburzonych instamatek. Jednej z internautek nie spodobał się fakt, że modelka promuje inną znaną mamę, Annę Lewandowską , której podejście do kwestii powrotu do formy po porodzie znacznie różni się od tego Oli.

To link do wywiadu na stronie Ani - w którym zresztą opowiadam między innymi o tym zagadnieniu. Ania jest sportowcem, jest też mamą - i robi ogromną robotę w motywowaniu setek tysięcy kobiet do osiągnięcia tego, czego one same dla siebie pragną, pokazując, że jest to możliwe. Ważne, by każda z nas kierowała się własnymi potrzebami, działając we własnym tempie - nie pod presją otoczenia (którą zresztą często same sobie narzucamy). Ja też chcę się wcisnąć w swoje jeansy sprzed ciąży... tylko jeszcze nie teraz. Wszystko w swoim czasie.