Aleksandra Żebrowska wyznaje: "Pierwszej UTRATY CIĄŻY doświadczyłam, mając 24 lata"

To przykre. Współczuję. Nie można się wstydzić i obwiniać, żałobę trzeba przeżyć, jest do tego prawo, do bólu, smutku, cierpienia. To wielka strata. Poronienie jest straszne. Współczuję kobietom, które przez to przeszły i trzymam mocno kciuki za ciężarne. Szczęśliwego rozwiązania, porodu bez komplikacji życzę. Dbajcie o siebie. I mówcie o swoich rozterkach, przeżyciach, to pomaga. Siły, cierpliwości i miłości życzę. Jesteście dzielne. Dużo kobiet ma poronienia a potem rodzą zdrowe dzieci. I to jest pocieszenie. Wyrozumiałych partnerów, rodziców, przyjaciół życzę, byście nie były same z problemami, szukajcie pomocy. Powodzenia.😊