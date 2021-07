"Ciałopozytywna" Selena Gomez pozuje w BIKINI i pokazuje, jak wygląda jej ciało BEZ RETUSZU! (ZDJĘCIA)

Jestem tak wdzięczna, że mogę świętować starania moich przyjaciół. Moja współpraca z La'Mariette ukazuje się dzisiaj! To, co kocham w tej marce, to to, że celebruje kobiety, które kochają swoje ciało bezwarunkowo, dodając im wdzięku, na który zasługują. Mam nadzieję, że kochacie to tak samo jak ja - napisała Gomez.