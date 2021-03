Selena Gomez żali się: "Nie mogę poznać kogoś nowego i być pewna, że on mnie lubi dla mnie"

Nicky 42 min. temu zgłoś do moderacji 65 0 Odpowiedz

No ale gdzie ona mówi o tym biberze. Z tego co tu jest napisane, to mówi o tym, że chce poznać kogoś nowego. Wiele samotnych osób mówi, że pragnie poznać kogoś, kto będzie im odpowiadał, że to trudne, a ciężko być samemu. To nie znaczy, że wspominają byłego. Często nawet o byłych już nie myślą. Może to jest tylko fragment wywiadu wyrwany z kontekstu, ale odnioskam wrażenie, że przy Selenie niedługo będzie tak, że powie, że deszcz pada, a ludzie będą mówić, że wspomina Biebera...