Selena Gomez podczas rozmowy z Miley Cyrus otwiera się na temat zaburzeń psychicznych: "Cierpię na chorobę afektywną dwubiegunową"

Ostatnio trafiłam do jednego z najlepszych szpitali na świecie, a już na pewno w Stanach Zjednoczonych, McClean Hospital. Rozmawiałam o różnych rzeczach, których doświadczyłam na przestrzeni ostatnich lat i uświadomiłam sobie, że mam chorobę dwubiegunową. Teraz, kiedy mam większą wiedzę, to naprawdę mi pomaga. Nie przeraża mnie to tak, od kiedy wiem, co mi dolega, ale myślę, że ludzie boją się tego. Jestem z Teksasu, gdzie nie mówi się o swoim zdrowiu psychicznym. Musisz sprawiać wrażenie wyluzowanego - wyznała gwiazda.