Ciekawe zderzenie uniwersów: Piotr Mróz z "Gliniarzy" spotyka się z Ewą z "Rolnika"? "Dowody" pokazała uczestniczka "Sanatorium miłości"

Piotr Mróz spotyka się z Ewą z "Rolnika"? Byli razem na balu charytatywnym

Na łamach "Super Expressu" pojawił się artykuł, w którym zasugerowano, jakoby zagorzałemu przeciwnikowi Halloween wpadła w oko Ewa Kryza, uczestniczka "Rolnik szuka żony". Wielu z Was na pewno wciąż ją kojarzy, bo to, co działo się swego czasu między nią a Waldemarem, przeszło już do historii jako jedna z większych dram w całym randkowym show. Teraz tych dwoje widziano razem na balu charytatywnym i to ponoć nie po raz pierwszy.