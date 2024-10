Ciężarna Dominika w prześwitujących fatałaszkach i Marcin Hakiel DOKAZUJĄ na stołecznym evencie

Czy ona aby spojrzała w lustro zanim wyszła z domu. Zdaje sobie sprawę , że o gustach się nie dyskutuje bo jednemu podoba się matka a drugiemu córka. To co jednak zaprezentowała na sobie to jakaś kompletna tandeta.Zupełny brak klasy zero gustu.Fatalnie dobrana kreacja zważywszy na jej stan. W ogóle dziwna z Dominiki kobieta. Uważa się chyba za gwiazdę a z niej nawet nie jest tyci gwiazdeczka. Znana tylko z tego, że jest partnerką Hakiela. Dodatkowo też robi szum w okół swojej ciąży zasypując internet fotami i sesjami.