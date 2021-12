Ciężarna Joanna Opozda dostaje RADY na temat macierzyństwa od Mariny Łuczenko. "Jest SUPERMAMĄ"

Monika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Naj gorsze co moze byc słuchac kolezanek w sprawie wychowywania dziecka!!!!! Przekonałam sie na własnej skórze! Serioo " dziecka tyle nie noś bo sie przyzyczai" " tak je podnoś" " tak odbijaj" " a na spacer to w tedy" " a on juz powinien to i tamto " " a tego jej nie dawaj" " a to juz powinna umieć " ... I tak popadłam prawie w depresje , pozniej dalam sobie na luz podziekowalam wszystkim za dobre rady , wsłuchalam sie we wlasne dziecko , jego potrzeby i to jest najjjj lepsze co moze być!!!!!!!!!