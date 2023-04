Ciężarna Wersow łapie beztroskie chwile. Zamieniła Bali na Tajlandię (ZDJĘCIA)

Choć 26-latka dopiero co wróciła z wypoczynku na indonezyjskiej wyspie, wszystko wskazuje na to, że już przetransportowała się w kolejne egzotyczne miejsce. Od paru dni wrzuca do sieci zdjęcia i nagrania z Tajlandii. Tym razem towarzyszy jej nie tylko ukochany Friz, ale i para znajomych, "wschodząca gwiazda" plebiscytu Pudelka - Hi Hania oraz jej chłopak Bartek.