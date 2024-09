Claudia Schiffer zabrała nastoletnią córkę na kolację w Nowym Jorku. Cała mama? (ZDJĘCIA)

Witam.Niestety nie będę miała sympatycznej teściowej.Ocenia ludzi stereotypowo i uznaje zasadę że jak ktoś jej nie odpowiada to ona nie będzie zawierać relacji nawet jak jest to członek rodziny.Widzials mnie jeden raz krzywo na mnie popatrzyła spode łba u więcej spotkań od niej i zaproszeń do domu nie było.Chodzilo o to że jestem starsza od jej syna i jej to przeszkadza.A czy każdy musi mieć partnera w swoim. Wieku???a co jak nie ten sam wiek to powód do dyskriminowaniw człowieka i to jest powód żeby tak mnie traktować?nie zna mnie ta Pani to nie ma prawa dyskriminowac za wiek i wygląd i mnie oceniać po wyglądzie czy po tym co przeszłam.Poznirj usłyszałam że mój status rozwodnicy jej przeszkadza u ona nie będzie że mną rozmawiać i nie chce mnie poznać.Ja mam znajomych którym nie przeszkadza że jestem po rozwodzie bo są tolerancyjni i nikt mi nic nie powiedział.A jego rodzinę to Ślązacy i stereotypowo oceniają ludzi.Powiedzieli że nie chcą poznać moich rodziców bo moi rodzice są x miasta w matka faceta nie lubi ludzi z miasta i ona nie chce ich poznać i z nimi rozmawiać.Moj ojciec nie chodzi do Kościoła.Slazacu będą mu dokuczać z tego powodu a ja muszę wypowiedźiec się po stronie faceta który zostanie moim mężem.Dlw Ślązaków wiarę i rodzinę to priorytet a moi rodzice nie są rodzinny i są ateistami a tego Ślązacy nie zaakceptuja.Jego matka powiedziała że mamy jeździć do niej ale ona tutaj nie przyjedzie do nas ani na odpust do Kościoła ani na obiad do rodziny.Po prostu nie przyjedźie.Tylko jeden raz nas zaprosiła a tak to cały czas słyszę przyjedź sam ze mój narzeczony na sobie sam przyjechać a mnie nikt nie zaprosi i mnie nie chcą poznać i nie chce ze mną rozmawiać.A przecież ja tym ludziom nic nie zrobiłam nawet ich nie znam.Jak tak można oceniać po wyglądzie wieku.Jak będzie to wszystko po ślubie wyglądać że co narzeczony na San na wesele jechać bo im coś nie pasuje.Ns ślub nie przyjadą z mojego powodu i z powodu moich rodziców?