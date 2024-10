Colin Farrell udzielił wywiadu o chorym genetycznie synu: "Miał dwa lata, gdy wytrzeźwiałem"

Co by o nim nie mówić, że jest bardzo kochliwy czy niestały w uczuciach, ale wziął odpowiedzialność za dziecko, może zajęło mu to trochę czasu, że oprócz płącenienia alimentów zajmuje się synem. To piękne co powiedział, że dziecko potrzebuje rodziców/rodzica czy najbliższej rodziny, a szczególnie ciężko chore.