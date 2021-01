Córka Adama Małysza wyznaje: "BAŁAM SIĘ TATY"

Gość 35 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

Ale nagłówek '' bałam się taty'', jakby zaraz miało wyjść na jaw, że to był jakiś tyran, który bił, pił i znęcał się. Ale, by była sensacja WOW, raj dla dziennikarzy. A tu proszę, chodzi o to, że córka mało go widywała i mało znała/pamiętała - jak to dzieci. Nie powinniście pisać takich nagłówków, bo możecie zniszczyć człowieka, zdaniem wyrwanym z kontekstu. Malysz na to nie zasłużył. Powinien być szanowany. Ciekawe ile osób przeczytało tylko mylący nagłówek i podało dalej. Ja mam już w swoim otoczeniu 2 osoby, które oskarżyły go już..... więc redakcjo Pudela nieładnie!