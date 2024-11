Córka Agustina Egurroli ma już 16 lat! Carmen do złudzenia przypomina mamę

Agustin Egurrola i Nina Tyrka na przełomie dwóch minionych dekad tworzyli jedną z najbardziej roztańczonych par w polskim show-biznesie. Ich uczucie wybuchło w 2007 r. wraz z pojawieniem się kobiety na castingu do "Tańca z Gwiazdami", w którym występowała z przerwami przez 8 lat. Jedna z nich podyktowana była przenosinami formatu do konkurencyjnej stacji. Ta bardziej osobista dotyczyła błogosławionego stanu tancerki .

Mimo wielu wspólnych wyjść i publicznie okazywanych sobie czułości, rodzice Carmen nigdy nie zdecydowali się na sformalizowanie swojego związku. Z biegiem czasu okazało się, że tym samym oszczędzili mnóstwo czasu na spotkania z prawnikami i batalię sądową. Tuż po tym jak dziewczynka poszła do szkoły, Egurrola i Tyrka podjęli decyzję o rozstaniu . Na drodze do dalszego budowania relacji stanęły liczne zobowiązania zawodowe choreografa, który nie był w stanie choćby częściowo zrezygnować ze swojej życiowej pasji.

Córka Agustina Egurroli to skóra zdjęta z matki

W stu procentach ja. Bo to jest imię niezwykłe. Chcę, żeby moja córka była jak Carmen . Wolną, silną, nietuzinkową osobą, która będzie miała w życiu swoje pasje - odpowiedział dumny tata, nawiązując do tytułowej bohaterki opery Georges'a Bizeta.

Były juror "You Can Dance" od czasu do czasu zamieszcza na Instagramie rodzinne kadry, na których, oprócz nastolatki, często możemy również zobaczyć jego poślubioną w 2020 r. żonę Dianę oraz owoc ich miłości, 3-letniego syna Oscara. Wygląda na to, że wszystkich ich łączą serdeczne relacje.