Córka Bruce'a Willisa opublikowała nowe kadry z ciężko chorym aktorem. "WDZIĘCZNA"

Nowe zdjęcia Bruce'a Willisa

Gwiazdor przestał udzielać się publicznie, a informacje o jego stanie zdrowia przekazuje rodzina. To właśnie bliscy dbają o to, żeby Bruce nie stracił kontaktu ze światem, a także motywują go do codziennych aktywności. Jakiś czas temu Willisa odwiedziła nawet była żona Demi Moore. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiły się nowe zdjęcie schorowanego Willisa z córkami, których doczekał się ze wspomnianą aktorką.