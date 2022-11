Córka Dawida Wolińskiego ma już 26 lat. Tak dziś wygląda (FOTO)

Dawid Woliński to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów, choć większą popularność przyniosła mu rola jurora w "Top Model" . Zany jest także z tego, że jest stałym bywalcem na branżowych imprezach i chętnie pręży się na ściankach.

Woliński mimo tego, że sam bardzo lubi się pokazać, to raczej stara się chronić prywatności swojej rodziny. W najnowszym wywiadzie dla "Jastrząb Post" opowiedział jednak, jakie ma relacje z córką.

Juror "Top Model" zdradził jednak, że Oliwia nie poszła w jego ślady, bo świat mody w ogóle jej nie interesuje. Ma za to bardzo nietypowe w hobby, bo w przeciwieństwie do sławnego ojca, pasjonuje się ceramiką .

Oliwia zajmuje się swoją pasją, czyli tym, co kocha. Zawsze była niezależna. W stu procentach szanuję jej wybory. Zawsze ją wspierałem. Oliwia kocha garncarstwo. Formy, które tworzy, są bardzo nowoczesne. Mam kilka zdjęć prac, które robiła. Kocham ją za to, bo widzę, ile pasji i radości sprawia jej to zajęcie. Artystyczną iskierkę odziedziczyła po mnie - przyznał w "Jastrząb Post".