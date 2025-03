Córka Magdaleny Narożnej opuści szkolne lekcje, bo wystąpi z mamą w "TzG". "Mam nadzieję, że nauczyciele nam wybaczą"

Choć drugi odcinek nie był szczęśliwy dla Magdaleny Narożnej, bo trafiła w "Tańcu z Gwiazdami" do strefy zagrożenia , trzeci okazał się znacznie lepszym. Już za tydzień wokalistka będzie mogła spełnić marzenie swojej córki, bowiem to właśnie Gabrysia zatańczy ze sławną mamą w rodzinnym odcinku show.

Tak się cieszę, że Gabi ze mną zatańczy, bo wiem, jak taniec jest dla niej ważny, ona czuje się w nim jak ptak. Mam nadzieję, że mnie uskrzydli przy następnym odcinku i doda mi takiej motywacji, że w końcu te moje nogi zrobią to, co trzeba. Jestem szczęśliwa - mówiła w rozmowie z reporterem Pudelka.

Magdalena Narożna zwraca się do nauczycieli swojej córki

Czy wkręcam ją do show-biznesu? Nie, to jest po prostu dla mnie najważniejsza osoba na tej ziemi, moje oczko w głowie. Kocham ją nad życie, nigdy nie robię nic wbrew niej. (...) Jutro przyjeżdża do mnie do Warszawy, w końcu ją przytulę, bardzo za nią tęsknię - podkreśliła Narożna.