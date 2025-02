Magdalena Narożna prezentuje naturalne oblicze, strojąc miny u boku córki

Magdalena Narożna dołączyła do ekipy "Tańca z Gwiazdami" i już 2 marca widzowie będą mogli podziwiać jej taneczne pląsy na słynnym parkiecie. Oprócz wokalistki zespołu Piękni i Młodzi w najnowszej edycji show zobaczymy m.in. Grażynę Szapołowską, Magdę Mołek, Blankę i Macieja Kurzajewskiego. Wokalistka każdego dnia intensywnie trenuje do pierwszego występu, co chętnie relacjonuje na Instagramie. Tym razem gwiazda disco polo postanowiła pokazać trochę prywaty i opublikowała aż trzy selfie z pociechą.