Podekscytowana Dagmara Kaźmierska BEZ MAKIJAŻU "przeżywa" piosenkę. "Nie patrzcie na mnie BEZ RZĘS. DRAMAT!"

Od 2005 roku Dagmara Kaźmierska prowadziła agencję towarzyską Heidi w miejscowości Szalejów w powiecie kłodzkim. Kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, która werbowała kobiety i zmuszała je do prostytucji. Była zamieszana w handel ludźmi, sprzedając za kilka tysięcy euro dziewczyny ze swojej agencji. Za swoją działalność została skazana na karę więzienia, którą odsiadywała od 2012 roku. Jak donoszą media, zarówno Dagmara, jak i jej współpracownicy werbowali kobiety do pracy jako... barmanki. Na miejscu zmuszane były jednak do prostytucji. -W przypadku odmowy świadczenia usług lub chęci odejścia z agencji, na kobiety były nakładane przez oskarżoną "kary pieniężne", stanowiące z reguły równowartość utraconego przez nią w związku z tym zarobku - poinformował w 2009 roku rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, Tomasz Orepuk. Oskarżona i współdziałający z nią w grupie mężczyźni doprowadzili ponadto siedem kobiet do uprawiania prostytucji w wyniku przemocy, groźby lub wykorzystując przymusowe położenie i stosunek zależności wynikający z nałożenia wielokrotnych kar finansowych. Ustalenia śledztwa pozwoliły także na przyjęcie, że Dagmara K. dwukrotnie dopuściła się zbrodni polegającej na handlu ludźmi. Oskarżona zażądała bowiem równowartości kwoty 5000 euro w zamian za swoją zgodę na zaprzestanie uprawiania prostytucji przez dwie zatrudnione w agencji kobiety od mężczyzn, którzy emocjonalnie związali się pokrzywdzonymi i chcieli, aby odeszły one z agencji. - dodał.