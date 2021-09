Dagmara Kaźmierska o burzliwej relacji z Pudelkiem: "Komentarze kocham NAJBARDZIEJ"

Dagmara przyznaje, że regularnie przegląda media plotkarskie, a najwięcej czasu spędza na Pudelku. Najwięcej radości dostarczają jej komentarze naszych Czytelników. Celebrytka odniosła się również do gorzkich słów, które co jakiś czas kieruje pod naszym adresem. Przyznała, że jako jedyni potrafimy wyprowadzić ją z równowagi. Dagmara docenia również naszą rolę i wytykanie celebrytom hipokryzji.

Między nami jest małpa miłość. Jesteście jednym portalem, który wzbudza we mnie emocje. Musi być kontrowersja, jesteście potrzebni! Mam do was sympatię. Bez Was byłoby nudno. Komentarze kocham najbardziej.