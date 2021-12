Dagmara Kaźmierska odwiedziła Conanka w pracy... z jajkami. Internauci są ZAŻENOWANI: "Ale WSTYD! Szkoda tego chłopaka"

Dagmara Kaźmierska znów wystawiła na próbę cierpliwość ukochanego syna. Postanowiła odwiedzić go we wrocławskim szpitalu i osobiście wręczyć jajka. "Idźcie, idźcie... Tylko siarę robisz. Pielęgniarki przecież to widzą" - mówił Conan, błagając mamę, by opuściła jego miejsce pracy.