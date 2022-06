Daria Ładocha wspomina trudny poród: "Usłyszałam, że dziecko prawdopodobnie nie przeżyło"

ehh 2 godz. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Miałam poród ostatecznie CC, chociaż bardzo chciałam rodzić naturalnie. Ale miałam ułożenie pośladkowe i przedwczesny poród... w dzien mnie troche brzuch bolał , ale lekko , nawet nie zorientowałam się ze to ból porodowy, byłam w 33tc.. wody odeszły, jak położyłam się spać i póki dojechałam do szpitala (ok 30 min mi to zajęło) to już miałam pełne rozwarcie.... od razu wzięli na CC, bo ułożenie dziecka .. dziecko zabrali , nawet mi nie pokazali .. 10 dni było na intensywnej terapii... a marzyłam o rodzinnym porodzie z mężem , o emocjonalnym wydarzeniu które zapamiętam do końca życia.....Gdybym miała mieć drugie dziecko musiałabym chodzić do szkoły rodzenia , bo nawet nie wiem co to poród, jakie są fazy, skurcze itp nie wiem jak wyglada takie dziecko chwilę po przyjsciu na świat Urodziłam, a czasami się czuję jakby mi w kapuście podrzucili dziecka U mnie to CC było jak operacja Nawet pępka nie widziałam, nie pielęgnowałam, bo pielęgniarki ogarniały , przez 3 tyg byliśmy w szpitalu... Dziś mam zdrowego dwulatka , którego roznosi energia....:))