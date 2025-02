David Beckham zachwyca się... nagą klatą Roberta Lewandowskiego

zgłoś do moderacji

Ten Rząd przygotowuje się do przyjęcia „rzesz migrantów”? Ujawniono korespondencję władz W publicznych deklaracjach Donald Tusk zapewnia, że Polska nie zamierza realizować założeń paktu migracyjnego. Zdaniem polityków opozycji zgoła inne stanowisko przedstawiają wewnętrzne komunikaty rządzącego gabinetu. Niejawne źródła mają świadczyć o przygotowaniach na napływ znacznej ilości cudzoziemców. „Dotarłem do korespondencji Prezesa Urzędu do spraw Cudzoziemców, która jest dowodem, że Tusk kłamie ws. Paktu migracyjnego. Na polecenie MSWiA przygotowywany jest Krajowy Plan Kryzysowy w zakresie recepcji i azylu. W ramach tych działań państwowe instytucje mają być przygotowane na przyjęcie rzesz nielegalnych imigrantów”, pisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. W ujawnionym przez parlamentarzystę piśmie natrafiamy na szereg zadań dla urzędów, ministerstw, Straży Granicznej i wojska związanych z przewidywanym przybyciem relokowanych przez unijne instytucje migrantów.