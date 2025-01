Domniemana kochanka Davida Beckhama uderza w piłkarza: "Przedstawia siebie jako ofiarę, przez co ja wyglądam na KŁAMCĘ"

Zoneczki by zabily kochanke, gdy ona jest dla Was obca osoba. Okropnie sie zachowala, ale zal to trzeba miec do meza. P.s. popytajcie kobiet ktore pracuja z mezczyznami jak tragicznie żonkosie sie zachowuja na wszelkich wyjazdach integracyjnych. Kilka lykow alkoholu i zapomina ze ma zone i dzieci. Tacy faceci "inspirują" do tego, zeby zostac singlem/singielka, bo widzisz, ze to wszystko to klamstwa, te ich milosci i oddanie zonie i rodzinie to jeden wielki śmiech. Ja zonatych kijem zawsze przepedzalam i nie chcialabym miec z nimi nic wspolnego, ale uwierzcie dziewczyny, to oni nanczesciej biegaja jak psy za kobietami, ktore ich nawet nie chca, naprzykrzaja sie im az odrzuca. Wiec nie osmieszajcie sie ich broniac.