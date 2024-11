Dawid Woliński leci na luksusowe wakacje. Mówi, jakie hotele lubi: "Biegasz tam na golasa praktycznie cały czas" (WIDEO)

Zobacz także: Dawid Woliński przy wyborze wakacji kieruje się luksusem! Co myśli o wakacjach all inclusive? Lepiej usiądźcie...

Juror programu "Top Model" ujawnił, że wybiera się na Malediwy, do których dość długo nie był przekonany. Na pytanie naszej reporterki, czy wybiera się na wypoczynek all inclusive, Woliński zareagował dość wymownie.

Nie żadne all inclusive. Kuchnia gourmet, wszystkie wspaniałe restauracje, co najmniej siedem, jedna z gwiazdką Michelin. Ja nie byłem na wakacjach all inclusive, ale kojarzę, że trzeba chodzić całe dnie z opaską. (...) Ja lubię hotele butikowe, lubię hotele, które oferują mniej pokoi, mniej domków na zasadzie, że jest to takie bardziej prywatne, kameralne wydarzenie. Rozumiesz, biegasz tam na golasa praktycznie cały czas, maks w kąpielówkach i w t-shircie. Chciałbym, żeby to była prywatność, a nie osiemset osób obok mnie - podkreśla projektant.