Dawno niewidziana Bożena Dykiel odpręża się nad morzem bez cyber-gogli, za to z KIELISZKIEM DO WÓDKI w dłoni (ZDJĘCIA)

Aneta 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

co pudel, ośmieszasz tą Panią! To jest wybitna aktorka i bardzo madra kobieta. Prawdę powiedziała o całej pan demii, miała odwag powiedzieć to co większość wie i myśli tylko nie maja jaj, żeby publicznie się wypowiedzieć. Za prawdę i odwagę teraz Ją gn oicie!