Dawno niewidziana Britney Spears maszeruje do prywatnego odrzutowca, wtulając się w maskotkę

Gdy Britney Spears uwolniła się spod kurateli ojca, wszyscy wierzyli, że w końcu ruszy naprzód. Niestety, nic bardziej mylnego. Obserwując to, co się u niej dzieje, trudno nie odnieść wrażenia, że gwiazda wciąż nie odnalazła spokoju. W ostatnim czasie 43-latka nie poprawiła relacji z synami, w zamian za to wdała się w romans z kryminalistą...

Britney Spears wróciła z wakacji z pluszowym misiem. Nowe zdjęcia gwiazdy

Ostatnio wrzucała sporo "choreografii" w bikini. Było to podyktowane tym, że przebywała na wakacjach w gorącym Meksyku. Jak się jednak okazuje, jej wywczas w Cabo San Lucas dobiegł końca. Potwierdzają to najnowsze zdjęcia, które wykonali Brit paparazzi. Gwiazdę "przyłapano" bowiem najpierw na meksykańskim lotnisku, jak wsiadała do prywatnego odrzutowca, a kilka godzin później już w Los Angeles. Uwagę zwracała jej stylizacja, na którą składały się długi czarny płaszcz, kapelusz, botki na wysokim obcasie i ciemne okulary oraz... sporych rozmiarów pluszak, którego dzierżyła w dłoniach. To pamiątka z wakacji?