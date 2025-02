Dawno niewidziana Elizabeth Debicki maszeruje po Londynie

I to jest piękna i naturalna kobieta, bez jakoś dziwnych tworów na twarzy typu gąsiennice i parówki. Niech ten plastik ktoś zakopie i zaora bo to jest tragedia co się dzieje. Z drugiej strony z daleka widać, którą kobietą warto się zainteresować na poważnie, a która nadaje się tylko do jednego. W sumie trochę ułatwienie dla facetów