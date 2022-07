Dawno niewidziana Kamila Łapicka mknie po Warszawie. Co dziś robi wdowa po znanym aktorze? (ZDJĘCIA)

Ha ha 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Naturalna, mądra kobieta która postawiła w życiu na rozwój. Nie dziwię się że Lapicki ją za to pokochał. Nie pcha się do show biznesu i robi to co kocha. A to niewielu jest dane. Duży plus za to że żyje swoim życiem. Może takie osoby warto promować, nie sądzisz Pudel? Tylko że ktoś kto sobą cokolwiek reprezentuje nie chce się tutaj pojawić 😁