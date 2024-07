Dawno niewidziana Nelly Furtado maszeruje ulicami Londynu w obcisłej sukience. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Nelly Furtado wkroczyła do show-biznesu z impetem, wydając w 2000 roku debiutancki album "Whoa, Nelly!", z którego pochodzi hit "I'm Like a Bird". Popularność Kanadyjki osiągnęła wyżyny kilka lat później, kiedy to na listach przebojów rządziły kawałki "Maneater", "Promiscous" oraz "Say It Right". Krytycy muzyczni byli pewni, że przed artystką jeszcze lata sukcesów, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Po 2009 roku Furtado nie zdołała wylansować już żadnego większego przeboju, a jej próby powrotu na szczyt kończyły się mniejszym lub większym niepowodzeniem.