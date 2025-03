Deynn podsumowuje "zawieszoną" właśnie terapię małżeńską: "Mimo, że między nami jest super (...) jesteśmy zdania, że zawsze coś się znajdzie"

To jest straszne, powinien być jakiś zakaz dla osób które nie są stabilne emocjonalnie nie są w normalnym związku do tego w związku problem z używkami, narkoryksmi, terapie i w czasie 15 miesięcy terapii robienie dziecka. Brak słów. Pato też się mnoży nie myśląc o dziecku tylko 800+ i jakoś to będzie. Mam koleżanki które miały ojców alkoholików, jedne nawet oboje rodziców to wszystkie 3 albo same są alkoholiczkami albo wyszły za alkoholika który je bije.