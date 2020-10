Dobromir Sośnierz o OFIARACH GWAŁTU: "Myślę, że ta jedna kobieta rocznie MOŻE SIĘ POGODZIĆ Z TYM, że nie może zabić dziecka"

Ojka 17 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

A co z dziewczyną/kobietą zgwałcona przez tatę, wujka, męża, przyjaciela z rodziny? ma taką ciąże donosić? Gdyby kobiety nie bały się zgłaszać gwałtów do tych ciąż w ogóle by nie dochodziło. Od razu dostałby tabletki ‚po’, a gwałcicielowi dobraliby się do tyłka! Co z kobietami które zgwałcone przez obcego mężczyznę, w klubie, gdzieś w parku, które się wstydzą ( w różnych rodzinach ludzie się wychowują), boją iść na obdukcje, zgłosić to na policję? Do ciąż z gwałtu w ogóle nie powinno dochodzić! Problemem jest cały system :(