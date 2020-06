Domowy budżet Mariana Opani cierpi z powodu koronawirusa: "NIE JEST KOLOROWO"

Gatu 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jeszcze raz- aktorzy sa zatrudniani na umowe, skladki oplacaja sami, od zlecenia do zlecenia. Tylko praca w szkole aktorskiej ( posada ) albo etat w teatrze okolo 3000 moze 4000 tys to staly dochod. Wiec roznie to moze byc. pan Opania nie poszedl sie skarzyc do Pudelka- jego wypowiedz „ zacytowano“