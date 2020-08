Dopasowana kolorystycznie do wystroju wnętrza Małgorzata Rozenek narzeka na dorodny biust: "Jak on mnie już denerwuje!"

Małgorzata Rozenek chwali się powrotem do ćwiczeń

W poniedziałek "Perfekcyjna" po raz kolejny pochwaliła się relacją z domowego treningu pod okiem trenerki. Tym razem oprócz zdjęć, pokazała też nagrania prezentujące, jakie dokładnie ćwiczenia wykonuje. Większość robiła przy użyciu gumowej piłki, która jak słusznie zauważyli internauci, idealnie wkomponowywała się we wnętrze domu Rozenek.

Jak to jest, że nawet piłka idealnie pasuje do wystroju wnętrza? - dopytywała jedna z będących pod wrażeniem fanek.

Jak on mnie już denerwuje! Czekam z utęsknieniem aż się unormuje, bo teraz "co trzy głowy to nie jedna" - napisała żartobliwie Rozenek.