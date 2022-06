Dorota Gardias pokazała zdjęcie w DŁUGICH włosach. "JAK LICEALISTKA!" (FOTO)

❗❗❗ 39 min. temu zgłoś do moderacji 126 43 Odpowiedz

🐩 ale tego tęczowego epizodu nie można pominąć o tak trzeba napisać co ta aktorka robiła z koleżanką w toalecie nie było to całowanie Ta aktorka ma chłopaka powinien widzieć co jego dziewczyna robi po %%