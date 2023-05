DRAPIEŻNA Jennifer Lopez paraduje po Nowym Jorku z torebką za 8 tysięcy złotych. Nie za dużo panterki?

Jennifer Lopez dopiero co zrobiła furorę na MET Gali, by dzisiejszego ranka znów zaskoczyć stylizacją. Fotoreporterzy uchwycili ją pod studiem w Nowym Jorku, w którym nagrywany jest talk show "Live with Kate and Mark". Emisja programu, w którym wystąpi piosenkarka, już w najbliższy piątek.