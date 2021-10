Dumna Agnieszka Włodarczyk chwali się utratą kilogramów po ciąży i zapewnia: "JEM WSZYSTKO, łącznie ze słodyczami" (FOTO)

Agnieszka Włodarczyk w lipcu urodziła synka Milana i od tego czasu chętnie udziela się w tematach okołomacierzyńskich. Sama zresztą podkreśla, że realizuje się jako influencerka i nie zamierza wracać do pracy. Nie chciała sobie też narzucać wysokiego tempa, by jak najszybciej wrócić do formy sprzed ciąży.