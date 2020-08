Dumna Dorota Szelągowska chwali się talentem 2,5-LETNIEJ córki: "Umie się posługiwać WKRĘTARKĄ!"

Rita 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ja nie lubię tego wychwalania się, co czyje dziecko umie. Ostatnio znajoma dała na ig zdjęcie swojego dziecka 2, 5 letniego na rowerku dwukołowym i opis jak wspaniale na nim śmiga. Byłam w szoku, bo mój mały ledwo biegowy opanował. Okazało się, że i owszem , śmiga' , ale tylko w miejscu na potrzeby zdjęcia. Ludzie skończmy z tym porównywaniem się. A co do pani Doroty, to jej programy już mi się przejadły, w kółko to samo. Ona też jakaś taka przerysowana. Nie oglądam.