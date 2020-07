Dumna Edyta Górniak chwali się podarunkiem dla półrocznej Ashy-Leigh: "Dostała od cioci Edi PIERWSZY DIAMENT"

W show biznesie często zawiązują się nieoczekiwane przyjaźnie między celebrytami. Przykładem takowej jest zażyłość Edyty Górniak i Joanny Krupy , które poznały się przez... Allana. Synowi Górniak przez całe dzieciństwo wydawało się, że Asia jest jego siostrą , ponieważ łączy ich nazwisko. Przypadkowe spotkanie, które zainicjowała piosenkarka, doprowadziło do zawiązania silnej przyjaźni , o której obie często wspominały.

Krupa wróciła niedawno do Polski, by kontynuować nagrania do najnowszej edycji programu Top Model, którego jest prowadzącą. Jej powrót na plan nie obył się bez małych kontrowersji, które wywołał rzekomy konflikt między nią a Karoliną Pisarek, która będzie pracować za kulisami show.