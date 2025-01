Dumna Marcela Leszczak świętuje pierwszą rocznicę ślubu z Michałem Koterskim: "Nie wierzyłam, że dotrwamy do tego momentu"

Ona go nie kocha i widać to na każdym zdjęciu oraz nagraniu, mowa ciała mówi wszystko Skąd wiem… Bo sama jestem z facetem którego nie kocham, ale on kocha mnie . Ten którego kocham , niestety nigdy z nim nie będę. Jestem z nim z rozsądku, bo jest dobry , miły, wszędzie mogę go zabrać i nie muszę się obawiać czy wstydzić, ma stabilną sytuację finansową ( ja również) , jest odpowiedzialny no i jak w piosence Dziewczyna nie może iść przez życie całkiem sama Ale nie kocham go i to widać przy każdym przytuleniu, buziaku, on mówi że mnie kocha a ja milczę bo co mam mu powiedzieć … Jak widać jemu to pasuje i jest ok Ale miłością moją jest ktoś inny