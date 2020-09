Dumna żona Anna Lewandowska obserwuje piłkarskie zmagania Roberta z MAMĄ na kanapie (FOTO)

NEWS 22 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Teraz "Der Spiegel" opublikował na swoich łamach kolejne rewelacje. Lewandowski został posądzony o unikanie płacenia wysokich podatków. Gwiazdor Bayernu Monachium miał w tym celu antydatować umowę dotyczącą praw reklamowych. Gazeta dotarła do wewnętrznych dokumentów firmy Lewandowski RL Management. Dokument posiada datę 1 kwietnia 2008 roku. Wtedy Robert miał za 14 tys. euro przekazać Kucharskiemu cały dochód z umów sponsorskich do 2030 roku. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że umowa w rzeczywistości mogła zostać podpisana jesienią 2014 roku, ale celowo wpisano wcześniejszą datę. To miało pozwolić uniknąć wielomilionowego podatku. Niemiecka gazeta nazywa to "legalną sztuczką", dzięki której piłkarz uniknął wysokich podatków i dzięki firmie w Polsce płacił je znacznie niższe. Lewandowski na razie osobiście nie komentuje sprawy. Widać jednak, że wokół niego robi się gorąco.