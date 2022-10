Dziadek Macieja Musiała nie żyje. "Dałeś mi tak wiele. Uczyłeś, żeby kochać świat, ludzi i Boga"

Sarcastic 11 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

To pokolenie miało taki sposób bycia... że chcialo się z tymi ludzmi byc, rozmawiac, chłonąć ich historie. Szkoda, że z kolejnym pokoleniem PRL zrobił co zrobił. Polak Polakowi wilkiem, każdy to potencjalny rywal. Co system może zrobić z ludźmi... I tak to do dziś się toczy. Ciekawe czy kiedykolwiek odzyskamy spokój w sobie, szacunek dla siebie. Może za 2, 3 pokolenia...