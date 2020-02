Dziarma zachwyca się metamorfozą Quebo: "Chcę robić takie rzeczy w przyszłości"

Quebonafide to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Muzyk zrobił ogromną karierę dzięki hitowi Tamagotchi, który nagrał w duecie z Taco Hemingwayem. W podtrzymywaniu zainteresowania mediów pomagają mu również związek z Natalią Szroeder oraz oryginalny wizerunek, który w ostatnim czasie uległ diametralnej zmianie. Nie wszyscy zrozumieli jednak wizję ciechanowskiego rapera, więc Quebo postanowił wytłumaczyć po krótce, o co chodzi w jego "przemianie". Zobacz: Skulony i nieśmiały Quebonafide tłumaczy się w "DD TVN" z "grzecznego" wizerunku: "To jestem dawny ja" Powrót do muzycznego biznesu z płytą "ROMANTIC PSYCHO", prezentując przy okazji nową wersję Quebo, zachwycił Dziarmę. 22-latka pierwsze kroki w show biznesie stawiała w programie "X Factor". Uczestniczka nie dostała się do odcinków na żywo, co było szeroko komentowane przez jej fanów w mediach społecznościowych. Choć muzyczna kariera na razie pozostaje na drugim planie, Dziarma przez pewien czas skupiała na sobie uwagę mediów, dzięki znajomości z Kubą Grabowskim. Przypomnijmy: Kim jest Agata "Dziarma" Dziarmagowska, która próbowała uwieść Quebonafide? (ZDJĘCIA) Dziarma w rozmowie z Łukaszem Zającem podczas premiery odsłuchu najnowszej płyty Pro8l3mu zachwycała się nową kreacją Quebo. Odważnie stwierdziła, że w przyszłości planuje równie spektakularną kampanie promocyjną swojego albumu. Czekacie? To mnie nakręca. Chcę robić takie rzeczy w przyszłości. Premiera mojego longplaya była na maksa napompowana i bardzo zaawansowana. Jaram się tym na maksa. Myślę, że podołam i zrobię coś fajnego w tym stylu. To dla mnie wyzwanie, mega imponują mi takie wydarzenia.