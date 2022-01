Alicja Bachleda-Curuś komentuje spekulacje o CIĄŻY, dzień po DZIWNYM ZACHOWANIU na premierze filmu

Alicja Bachleda-Curuś od lat kursuje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Aktorka na co dzień mieszka w Los Angeles, jednak nierzadko ze względu na projekty zawodowe bywa w ojczyźnie. Tak też było w związku z wejściem do kin "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach".

Wcielającej się w filmie w postać Basi aktorki nie mogło zabraknąć na wtorkowej premierze. Choć Ala chwaliła się przygotowywaniami na wydarzenie za pośrednictwem instagramowego profilu, ostatecznie wpadła na czerwony dywan na chwilę. W kinie pojawiła się ponoć bardzo późno i niechętnie udzielała mediom wywiadów. Ubrana w ciemny garnitur i szpilki 38-latka zapozowała nawet do kilku zdjęć.

Jak donosi "Super Express", podczas jej pobytu na ściance doszło do dość osobliwej sytuacji. Znajdująca się tuż obok Joanna Jarmołowicz krzyknęła do koleżanki po fachu: "Ala, pięknie wyglądasz!", na co ta miała odpowiedzieć: "Nie rozpraszaj mnie", po czym dalej patrzyła w stronę wycelowanych w nią aparatów. Trudno powiedzieć, czy upomniała Asię, czy odpowiedziała jej żartobliwie. Nic nie wiadomo jednak o tym, aby ktokolwiek z zebranych z śmiał się z tej sytuacji...