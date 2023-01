Edyta Folwarska była ZDRADZANA W CIĄŻY! "To był chyba największy cios w serce" (WIDEO)

Edyta Folwarska , dotychczas głównie dziennikarka showbiznesowa, korzysta ze swoich pięciu minut, jakie zgotowała jej premiera filmu "Pokusa" . Thriller erotyczny w reżyserii Mari Sadowskiej powstał właśnie w oparciu o książkę Folwarskiej , a Edyta na dodatek napisała scenariusz do filmu. Co prawda zdarzają się komentarze, że "Pokusa" jest jak "365 dni", ale dziennikarko-pisarka odważnie odpiera taką krytykę:

Po publikacji artykułu odezwały się do mnie tysiące kobiet, które pracują czy na kasie w popularnych sklepach, czy w jakichś innych dużych firmach i one mówią: brawo, że ktoś to w końcu mówi na głos. Jest XXI wiek, a kobiety są gorzej traktowane - zasmuca się autorka "Pokusy".

To był chyba największy cios w serce, wiem, że takich kobiet też jest dużo - opowiada Edyta w rozmowie z Pudelkiem. One piszą do mnie i pytają, jak godzę pracę z wychowaniem dziecka. Jest ciężko, ale mam wspaniałych, kochających rodziców, którzy mnie wspierają. Gdyby nie oni, nie mogłabym tak pracować. To nie jest tak różowo, jak oglądacie na Instagramie, że Folwarska błyszczy, że gdzie jest jej dziecko, bo pewnie stać ją na pięć niań. Nie, nie stać mnie na pięć niań.