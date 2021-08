Edyta Górniak o przyjmowaniu substancji psychoaktywnych: "To, co dała nam matka ziemia, JEST DLA LUDZI"

Pozdro 5 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Już lepiej ,żeby edzia zajęła się jakimś biznesem teraz taka moda, ze każdą znana celwbrytka otwiera to i owo ,a to firmę odzieżową a to kosmetyczna. Edzia spiewa od czasu do czasu ale jakoś specjalnie nie koncertuje ,światowych tras nie ma wiec znalazłaby czas na dodatkowe biznesy, zamiast tego woli nas zasypywać swoimi wynurzeniami.🙄uważam, że jeśli ktoś za dużo rozkminia życie tj. Jakieś energię, czary, bogowie, herosi ,to najzwyczajniej są to osoby które mają za dużo wolnego czasu!!!