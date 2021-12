Edyta Górniak odpowiada fance, która uczula ją na ciężki los migrantów. Diwę martwi "kondycją Wojska Polskiego"

Rokkoko 10 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Rząd polski działa bezprawnie? Ale jak ktoś chciał nielegalnie zapłacić, żeby się dostać za granicę, to już ok? Znaleźli się tam na własne życzenie. Poza tym czy oni nie rozumieją, że jeśli Polska się ugnie, to Białoruś nie przestanie ich ściągać? O to chodzi w tej wojnie hybrydowej. Czemu ludzie są tak naiwni i ryzykują własne bezpieczeństwo?