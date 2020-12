Edyta Górniak przeżywa zaćmienie Słońca "pożyczonym" zdjęciem... Na dodatek pomyliła zaćmienia

Sprawiedliwa 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Bez jaj. Jaką jest tj.ale nie jest złodziejka. Bardzo ładnie się zachowała. Przeprosiła i pochwaliła , co by nie mówić piękne zdjęcie. Dla mnie to byłby zaszczyt gdyby ktoś spośród miliona zdjęć wybrał moje. Przynajmniej teraz jest sławane...choć przez chwilę.